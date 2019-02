Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Montag nur wenig von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1453 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Auch zum Franken bewegt sich der Euro bei Kursen von 1,1418 Franken nur knapp höher als am Morgen und auch der US-Dollar tritt mit 0,9970 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Kursbewegungen am Devisenmarkt sind generell wenig ausgeprägt. Marktbeobachter sprechen entsprechend von einem impulsarmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...