Bern - Dank einer Zusammenarbeit der Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit dem deutschen Fintech-Unternehmen Cash Payment Solutions wird es möglich, seine Rechnungen an allen SBB-Automaten und Automaten anderer konzessionierter Transportunternehmen in der Schweiz rund um die Uhr zu bezahlen. Diese Innovation beruht auf der Zahlungsart "Barzahlen", die in Deutschland und in Österreich bereits erfolgreich ist.

"Barzahlen" kann an den SBB-Billettautomaten zur Zahlung von Online-Einkäufen und Rechnungen aller Art für Telefon, Miete, Versicherungen, Reisen oder Strom genutzt werden. Dafür erhalten Kunden zusammen mit der jeweiligen Rechnung per Post, SMS oder E-Mail einen Einzahlungsschein mit einem Barcode sowie der zu begleichenden Summe. Der Code wird am Automaten gescannt. Dann ...

