Mit der Übernahme des Vertriebs- und Netzgeschäfts von Innogy wird Eon auf zwei Dritteln der Fläche Deutschland zum größten Stromanbieter. Der Marktanteil liegt in diesen Regionen bei über siebzig Prozent. Das zeigt eine von Lichtblick in Auftrag gegebene Analyse der Beratungsgesellschaft LBD.Eigentlich ist die Zeit der Monokultur bei der Stromversorgung mit der Liberalisierung des Marktes ja schon lange vorbei. Mit der Übernahme des Vertriebs- und Netzgeschäfts der RWE-Tochter Innogy durch Eon findet jedoch eine Marktbereinigung statt, die in ihrem Ergebnis an alte Zeiten erinnert: Einer Analyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...