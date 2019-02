Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat zu Wochenbeginn etwas nachgegeben. Am späten Montagnachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1435 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitag. Händler sprachen von einem überwiegend ruhigen Wochenauftakt.

Zum Franken bewegt sich der Euro bei Kursen von 1,1416 Franken etwas höher als am Morgen. Auch der US-Dollar hat auf aktuell 0,9984 Franken am Nachmittag etwas zugelegt.

Der Wochenbeginn sei ohne grosse Impulse verlaufen, hiess es von Marktteilnehmern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...