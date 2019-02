Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag der neuen Woche kaum verändert geschlossen. Nach einem etwas tieferen Start arbeitete sich der Leitindex SMI am Morgen in die Gewinnzone vor. Danach bewegte er sich in einer engen Handelsspanne um die Marke von 9'000 Punkten. Marktteilnehmer sprachen von einem generell richtungslosen Handel. Die US-Daten zum Auftragseingang Industrie sorgten am späten Nachmittag noch kurzzeitig für leichten Druck.

Nach den deutlichen Kursgewinnen im Januar sei auch in den kommenden Tagen eine gewisse Konsolidierung nicht auszuschliessen, hiess es von Händlerseite weiter. Immerhin hätten zahlreiche Märkte ihre Verluste vom Dezember nahezu komplett ausgeglichen. Ausserdem seien die Unsicherheitsfaktoren wie Brexit oder der amerikanisch-chinesische Handelsstreit nicht geklärt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,17 Prozent höher bei 9'011,48 Punkten (Tageshoch 9'016). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor dagegen 0,02 Prozent auf 1'392,00 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann wiederum 0,11 Prozent auf 10'541,91 Punkte hinzu. Von den Top-30-Werten schlossen 14 im Plus, 15 im Minus und einer (Schindler) ...

