In der Ukraine steht eine spannende Wahl bevor

Bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine am 31. März sieht sich der amtierende Staatschef Petro Poroschenko mit zahlreichen Gegenkandidaten konfrontiert. Wie die zentrale Wahlkommission am Montag mitteilte, reichten bis zum Ablauf der Frist 90 mögliche Bewerber ihre Unterlagen ein. 30 von ihnen dürfen kandidieren, mehr als 20 nicht, und in gut vierzig Fällen erfolgt bis Freitag eine Überprüfung, wie die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine meldete. In jüngsten Umfragen liegt der 40-jährige Komiker Wolodymyr Selensky vorn. Für ihn würden demnach 19 bis 23 Prozent der Wahlberechtigten stimmen. Poroschenko kommt auf 15 bis 16 Prozent Zustimmung. Die ehemalige Regierungschefin Julia Timoschenko erreicht 16 bis 19 Prozent. Selensky hat keine politische Erfahrung, ist in der Ukraine und in Russland aber für seine TV-Shows und Fernsehserien bekannt. Die AFP hält ihn für einen "Strohmann" des Oligarchen Igor Kolomoiski, der mit Poroschenko über Kreuz ...

