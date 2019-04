Kiew - Der haushohe Sieg von Herausforderer Wolodymyr Selenskyj bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine wird auch durch die vorläufigen Ergebnisse gestützt. Damit wurde die Prognose vom Sonntagabend unmittelbar nach Schliessung der Wahllokale bestätigt.

Nach der am Montagmorgen von der Wahlkommission veröffentlichten Auszählung von gut 96% der abgegebenen Stimmen kam der designierte neue Präsident auf rund 73 Prozent, Amtsinhaber Petro Poroschenko dagegen nur auf knapp 25 Prozent. Dies entspricht exakt den Hochrechnungen.

Poroschenko hatte seine Niederlage bereits eingeräumt. Der 41-jährige Polit-Neuling Selenskyj, der als Schauspieler und Komiker Prominenz erlangt hatte, versprach den Bürgern, die korrupten Machtstrukturen in der Ukraine zerstören zu wollen. Nach seinem Wahlsieg lobte der künftige ukrainische Präsident personelle Erneuerungen im Land aus. "Wir werden neue Leute ernennen", sagte der Schauspieler in der Nacht zum Montag in Kiew. Konkrete Namen nannte er aber keine.

Volksabstimmung geplant

