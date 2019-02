Die von der Bundesregierung beschlossenen Photovoltaik-Sonderausschreibungen werden den Zubau in Deutschland beleben. Für 2021 gehen die Bonner Marktforscher von einer neu installierten Leistung von knapp vier Gigawatt hierzulande aus. Doch gleichzeitig dürfte in dem Jahr der 52-Gigawatt-Deckel bei der Solarförderung erreicht werden, was den Markt 2022 deutlich schrumpfen lassen könnte.Die Bundesnetzagentur veröffentlichte vergangene Woche ihre Photovoltaik-Meldezahlen für 2018: Demnach summierte sich die Leistung der Anlagen auf 2960 Megawatt. Passend dazu präsentiert EuPD Research nun seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...