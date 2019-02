Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt erhalten, so dass der EUR/USD mit einem leichten Verlust bei 1,1430 gehandelt wird EUR/USD Fokus auf Daten Das Paar baut seinen Pessimismus in der 1. Wochenhälfte aus, während sich die Stimmung gegenüber dem Greenback verbessert, was auf die guten US Payrolls und ISM Produktionsergebnisse ...

