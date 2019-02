Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt am Dienstag im frühen Handel leicht hinzu. Vor allem die Schwergewichte bestimmen die Richtung des Gesamtmarktes. Als grundsätzlich stützend werten Händler die Vorgaben der Wall Street.

Das Marktgeschehen dürfte laut Händlern vor allem von Konjunkturdaten, aber auch von der Rede an die Nation von US-Präsident Donald Trump bestimmt werden. Mit Spannung warten Marktteilnehmer darauf, welche Themen er darin ansprechen wird. Zudem stehen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsbereich der Eurozone am Vormittag auf der Agenda. In den USA werden diese ...

