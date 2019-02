Smartenergy Invest hat das 49-Megawatt-Projekt an das Photovoltaik-Unternehmen verkauft. Dafür erhält Smartenergy unter anderem einen 13,6-Prozent-Anteil an Edisun.Als Meilenstein in der Wachstumsstrategie bezeichnet Edisun Power seine aktuellen Pläne in Portugal. Das Schweizer Photovoltaik-Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge ein Photovoltaik-Projekt mit 49 Megawatt Nennleistung im Nordosten des Landes gekauft. Der Solarstrom soll ohne staatliche Subventionen oder Einspeisetarife am Markt veräußert werden. Dafür will Edisun ein Power Purchase Agreement mit preislich festen Abnahmeverpflichtungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...