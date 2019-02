Altendorf - Nach dem Management-Buyout von Nectar Financial AG und der Umbenennung in Etops AG trägt das Operations-Outsourcing-Unternehmen wieder den Namen, unter dem es 2010 gegründet worden ist. Die Transaktion versteht sich als Zeichen der Kontinuität im Kerngeschäft und ist Basis für den fokussierten Ausbau der Kompetenz in Sachen Aggregieren und Konsolidieren von Vermögensdaten.

Vor neun Jahren war die frühere Etops AG mit dem Fokus Operations Outsourcing an den Start gegangen. 2016 erfolgte die Umbenennung in Nectar Financial AG. Seit der Gründung sind der Kundenkreis und das Team kontinuierlich gewachsen. Zuletzt umfasste der Bereich 36 Mitarbeitende, die an den Standorten Altendorf/Schweiz und Bratislava/Slowakei Dienstleistungen für verwaltete Vermögen im Umfang von rund CHF 30 Mrd. erbringen. Nun hat Pius Stucki, Co-Gründer der Nectar Group AG, das angestammte Geschäft und das Team der Nectar Financial AG im Rahmen eines Management-Buyouts übernommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...