Viele Deutsche sehen bislang keinen Nutzen in der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Über die Hälfte (56 Prozent) gaben nun in einer Yougov-Umfrage an, dass die DSGVO keinen Einfluss auf die Sicherheit ihrer Daten im Internet habe.

Nur 13 Prozent sind der Meinung, dass die Sicherheit der eigenen Daten im Internet verbessert sei. Fast jeder Dritte (32 Prozent) ist sogar der Ansicht, dass die DSGVO die Benutzerfreundlichkeit des Internets verschlechtert hat. Unter den Befürwortern der DSVGO finden zwar zwei von fünf Befragten (38 Prozent), dass sich die Sicherheit ihrer Daten verbessert hat, ein höherer Anteil (43 Prozent) findet allerdings, dass die DSVGO keinen Einfluss auf die Sicherheit ihrer Daten im Internet habe. Die Ablehner der DSVGO beklagen besonders die Verschlechterung der Benutzerfreundlichkeit im Internet (60 Prozent) und dass die Datenschutz-Grundverordnung keinen Einfluss auf die Sicherheit der Daten im Netz hat (73 Prozent).

Jeder Dritte (33 Prozent) beurteilt die neue Datenschutz-Grundverordnung alles in allem negativ. Jeder Vierte beurteilt sie alles in allem positiv (28 Prozent). 27 Prozent sind unentschlossen, ob sie die DSVGO nur positiv oder negativ beurteilen sollen. Für die Erhebung hatte YouGov vom 25. bis 29. Januar 2019 genau 2.055 Personen ab 18 Jahren in einem Online-Panel befragt.