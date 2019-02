FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.02.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 338 (369) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MORRISON SUPERMARKETS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 285 (250) P - CORRECTED: UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 360 (355) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESUMES CYBG WITH 'HOLD' - TARGET 184 PENCE - FTSE INDICATED +0.36% TO 7059 (CLOSE: 7034.13) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 620 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1725 (1815) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 580 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 120 (115) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES COBHAM TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 119 (117) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 210 (250) PENCE - 'SELL' - PEEL HUNT CUTS ST. MODWEN PROPERTIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 400 (440) PENCE - SOCGEN CUTS SEGRO PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 700 (770) PENCE - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 510 (445) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY'



- UBS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 510 (445) PENCE - 'BUY'



