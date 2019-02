S&P 500 neu: Zündet jetzt ein Feuerwerk?

Der S&P 500 ist im Verlauf der letzten Handelstage bis nahe an das von mir in meiner letzten Analyse prognostizierte Ziel bei 2.685 Punkten gestiegen. Mit dieser Performance unterstreicht der Index einmal mehr meine langfristige Sichtweise. In meiner jüngst aktualisierten Langzeitanalyse für den Index hatte ich eine größere Korrektur als Teil eines seit 2009 laufenden Aufwärtstrends beschrieben. Der obere Chart stammt aus dieser Ausgabe und zeigt ein langfristiges positives Bild auf. Doch zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...