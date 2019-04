Lugano - Das Museo d'arte della Svizzera Italiana (MASI) vereint die Schweizer Kunsthelden Hodler, Segantini und Giacometti nach 60 Jahren unter einem Dach. Das Museo delle Culture (MUSEC) eröffnet die neu renovierte Villa Malpensata mit einer einzigartigen Zeitreise zu den verschiedenen Kunstbewegungen des Primitivismus. Der albanische Star-Künstler Helidon Xhixha verwandelt die Stadt Lugano in ein Open Air-Museum.

April, April, der weiss nicht was er will. Nördlich der Alpen spielt das Wetter verrückt. Regen, Schnee und Sonnenschein wechseln im Stundentakt. Im Süden der Schweiz hingegen zündet die Natur ihr Feuerwerk. Die Blütezeit - im Italienischen liebevoll "La Fioritura" genannt - verwandelt die Knospen in ein Blumenmeer. Doch nicht nur die Natur, sondern auch die Museen und Gallerien in Lugano zünden ein regelrechtes Kunst-Feuerwerk. Lugano beweist einmal mehr: die Kunstmetropole ist eine echte Alternative zu Zürich, Basel oder Milano.

Nach 60 Jahren wieder vereint: Hodler - Segantini - Giacometti

Nach den Grosserfolgen im 2018 mit Picasso und Magritte rückt das Museo d'arte della Svizzera Italiana (MASI) unsere Schweizer Kunsthelden Hodler, Segantini und Giacometti ...

