Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an den positiven Vortagestrend angeknüpft. nach einem freundlichen Start hat der Leitindex SMI seine Gewinne am Vormittag noch weiter ausgebaut. Erneut sind die Schwergewichte stark gesucht. Händler erklären die positive Stimmung unter anderem mit den starken Vorgaben von der Wall Street und mit einem hohen Anlagebedarf.

Impulse für den weiteren Verlauf erhoffen sich die Händler von der Rede an die Nation von US-Präsident Donald Trump. Mit Spannung warten Marktteilnehmer darauf, welche Themen er darin ansprechen wird. Zudem stehen am Nachmittag Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsbereich in den USA auf der Agenda. In der Eurozone sind diese zwar gefallen, allerdings weniger stark als befürchtet, was Händler als positive werten.

Der Swiss Market Index (SMI) liegt gegen 11.45 Uhr 0,86 Prozent im Plus auf 9'088,71 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,94 Prozent auf 1'405,12 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,78 Prozent auf 10'624,52 Punkte. Alle drei Indizes haben damit im Laufe des Vormittages Jahreshöchststände für 2019 markiert. Von den 30 Top-Werten stehen 29 im Plus und nur AMS verlieren.

Die Aktien ...

