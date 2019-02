Russland hat die Entwicklung neuer Raketen angekündigt. Eine Boden-Version der bislang für den Einsatz auf See ausgelegten Lenkwaffenfamilie Kalibr solle bis 2020 entwickelt werden, sagte Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu am Dienstag.

Dies sei die Antwort auf den von den USA angekündigten Austritt aus dem INF-Vertrag, der seit Ende der 1980er die Vernichtung aller landgestützten Flugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite regeln soll. Das Kalibr-System habe in Syrien bereits seine Effektivität unter Beweis gestellt, so Schoigu am Dienstag. Die USA hatten am 1. Februar offiziell den Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsvertrag verkündet, weil Russland mit der Produktion des neuen landgestützten Marschflugkörpers 9M729 für das nuklear bestückbare Trägersystem Iskander-K seit längerer Zeit gegen den Vertrag verstoße. Russland weist dies zurück.