Der DAX hat am Dienstag bis zum Mittag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 11.315 Punkten berechnet und damit 1,3 Prozent stärker als bei Vortagesschluss.

An die Spitze der Kursliste setzten sich dabei erneut Aktien von Wirecard, die seit Monaten eine bislang selten im DAX gesehene Volatilität zeigen. Am Dienstag waren bis zum Mittag fast sieben Prozent Plus drin. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters liegt damit fast 30 Prozent über dem Tief vom Freitag, als zwei kritische Berichte in der "Financial Times" für Unruhe sorgten, obwohl sie von Wirecard umgehend zurückgewiesen wurden. Trotz der aktuell kräftigen Kursgewinne sind die Papiere noch immer 20 Prozent günstiger als vor einer Woche.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 20.844,45 Punkten geschlossen (-0,19 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1416 US-Dollar (-0,18 Prozent).