Peter Dreide (TBF): Harte Arbeit zahlt sich aus!

"Wer im aktuellen Zinsumfeld noch Mehrwerte schaffen möchte, muss sich mächtig reinknien", so Peter Dreide, Gründer und CIO der TBF Global Asset Management, mit Blick auf den Anleihenmarkt. TBF verfolgt hier eine Event-Driven-Strategie, die in verschiedenen Fonds eingesetzt wird und bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

Singen, 23. Januar 2019 - Seit über 14 Jahren verantwortet das Team um Peter Dreide, Gründer und CIO der TBF Global Asset Management den defensiven Mischfonds TBF GLOBAL INCOME - administriert durch die Service-KVG HANSAINVEST. Die Ziele haben sich seither nicht geändert: "Wir wollen eine attraktive risikoadjustierte Rendite bei möglichst geringer Volatilität sowie einer konstanten Ausschüttung bieten.", hält Dreide fest. Und die Zahlen sprechen für sich: +5,98% annualisierte Rendite, 3,70% durchschnittliche Volatilität und eine jährliche Ausschüttung zwischen 3,5 und 4,9 Prozent (Zeitraum 31.12.2008 bis 31.12.2018).

Um für den Investor Mehrwerte zu schaffen, müssen die Besonderheiten des Marktes identifiziert und Strategien für reproduzierbare Ergebnisse aufgebaut werden. TBF nutzt hierbei die eigenen Erfahrungen, eine hauseigene Datenbank und ein langjährig erprobtes Risikomodell für einen erfolgreich umgesetzten Investmentansatz: Eine Event-Driven-Strategie bei Unternehmensanleihen, welche unabhängig von den vorherrschenden Rahmenbedingungen Zusatzrenditen erwirtschaftet. Das Portfoliomanagement führt jährlich ca. 300 Unternehmensgespräche. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse über das Unternehmen sowie mittel- und langfristige Branchentrends fließen in den internen Investmentprozess ein. Durch die hauseigenen Analysetools werden die selektierten Unternehmen bewertet und einem eigenen Rating unterzogen. In diesem Prozess werden neben der Aktie auch eventuell begebene Anleihen beurteilt. Ergeben die Analyse und die Unternehmensgespräche ein positives Bild, muss vor einer Investition Corporate Action erkennbar sein. TBF setzt hier vornehmlich auf Anleiherückkäufe, Übernahmen und Ratingupgrades. Nur wenn eines dieser Szenarien erkennbar ist, darf der Portfoliomanager diese Anleihe einsetzen. Das laufende Risikomanagement überwacht die getätigten Investitionen und sorgt so für einen defensiven Charakter. "Durch diese harte Arbeit können wir attraktive Renditen bei überschaubaren Risiken und zusätzlich konstante Ausschüttungen liefern - es zahlt sich also mehrfach aus.", hält Dreide fest.

Auch 2019 verspricht ein Umfeld voller Herausforderungen in Bezug auf die Entwicklung des Zinsumfelds und der individuellen Kreditqualität zu werden. "Wir halten Pulver trocken um aktiv Chancen zu nutzen.", erläutert Michael Harbisch, CEO der TBF Global Asset Management und führt weiter aus: "Wir bleiben überzeugt, dass unser stringenter und disziplinierter Investmentprozess erneut Mehrwerte liefert."

"Nicht nur die diversen Auszeichnungen sind für uns eine großartige Bestätigung, sondern auch die Tatsache, dass mittlerweile verschiedene unabhängige Research-Häuser den TBF GLOBAL INCOME als Kaufempfehlung listen.", bekräftigt Zabel.

"Wir freuen uns, dass der TBF GLOBAL INCOME zum dritten Mal in Folge mit dem Goldenen Bullen ausgezeichnet wurde", hält Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales and Marketing fest.