Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich fester geschlossen und damit an den positiven Trend zu Wochenbeginn angeknüpft. Am Nachmittag nahmen die Dividendenpapiere im Schlepptau der freundlichen US-Börsen noch deutlich an Fahrt auf. Damit trotzte sie dem weiter ungelösten Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie der nach wie vor ungelösten Frage um einem möglicherweise doch noch geregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU.

US-Präsident Donald Trump hat derweil vor seiner mit Spannung erwarteten Ansprache zur Lage der Nation erneut den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gefordert. Börsianer warteten nun darauf, welche Themen er neben seinem Kernanliegen ansprechen wird. Gemeint sind vor allem Aussagen zur Lage im Handelsstreit mit China.

Der Swiss Market Index (SMI) zog bis Handelsende um 1,54 Prozent auf 9'150,56 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 1,71 Prozent auf 1'415,83 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,49 Prozent auf 10'698,55 Punkte. Alle drei Indizes haben damit am Dienstag neue Jahreshöchststände markiert. Von den 30 Top-Werten schlossen 28 im Plus und zwei im Minus.

AMS erlitten nach Zahlen mit minus 6,9 Prozent die mit Abstand grössten Verluste; im Tagesverlauf gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...