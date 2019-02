Das zweite Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll Ende Februar in Vietnam stattfinden. Das soll Trump am Dienstag einer Gruppe von Fernsehjournalisten gesagt haben, berichtet das US-Magazin "Politico".

Der genaue Termin sei der 27. und 28. Februar, heißt es in dem Bericht. Es werde erwartet, dass Trump den Termin offiziell bei seiner "Rede zur Lage der Nation" am Abend verkündet. Am 12. Juni 2018 hatten sich Trump und Kim bereits in Singapur getroffen und danach betonte Harmonie ausgestrahlt. Dass es überhaupt zu so einem Treffen kam, galt schon als Sensation.

Nordkorea beteuerte die Bereitschaft zur Abrüstung von Atomwaffen, besteht seitdem aber auch auf Zugeständnissen.