Zürich / San Francisco - An der Spitze des Schweizer Femtech-Startups Ava, Herstellerin des ersten Fruchtbarkeits-Trackers für das Handgelenk, kommt es zu mehreren Rochaden: Lea von Bidder, Mitgründerin und aktuell VP Marketing, wird von Pascal Koenig die Rolle des CEO übernehmen. Koenig soll dagegen vollamtliches Mitglied des Vorstands werden und in dieser Rolle als Vertreter der Gründer agieren. Mit Naemi Benz, als neue VP Operations, stösst zudem per sofort eine weitere Frau zum Führungsteam.

Der Wechsel auf der Position des CEO soll per 1. Januar 2020 vollzogen werden. Lea von Bidder (29) wird sich zwischenzeitlich auf ihre neue Rolle vorbereiten können. Mitunter bedeutet dies auch den Umzug von ihrem aktuellen Wohn- und Arbeitsort San Francisco an den Hauptsitz in Zürich. Renate Schreiber, Vorstandsvorsitzende der Ava AG, freut sich: "Lea hat als Marketing-Verantwortliche ...

