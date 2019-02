Der DAX ist am Mittwochmittag im Minus geblieben. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 11.310 Punkten berechnet, 0,5 Prozent schwächer als am Vortag.

Für Aufsehen sorgte dabei mal wieder die Aktie von Wirecard: Nachdem der in der letzten Woche durch zwei kritische Financial-Times-Berichte gescholtene Wert zu Handelsbeginn am kräftigsten zulegte, drehte das Papier bis Mittag wieder nach unten und war mit einem Abschlag von über drei Prozent plötzlich schlechtester DAX-Tageswert. Zuvor hatte es aus Asien noch positive Vorgaben gegeben. Der Nikkei-Index hatte zugelegt und mit einem Stand von 20.874,06 Punkten geschlossen (+0,14 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer.

Ein Euro kostete 1,1387 US-Dollar (-0,16 Prozent).