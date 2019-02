Der deutsche Rapper Dendemann hat eine starke Abneigung gegen Horrorfilme. "Die habe ich noch nie gucken können, schon zu Schulzeiten nicht", sagt Dendemann dem "Zeitmagazin".

Seine Freunde hingegen "hatten kopierte VHS-Kassetten von Klassikern wie Freitag der 13., Halloween, Nightmare on Elm Street." Er sei dann "immer gegangen, sobald die liefen". Dendemann: "Grusel ist für mich bis heute ein extrem unangenehmes Gefühl." Der Grund dafür, so Dendemann, liege wahrscheinlich darin, dass er "zu früh E.T. geguckt" habe, nämlich als Sechsjähriger.

"Dieses blinkende Herz, überhaupt die ganze Atmosphäre - ich fand das einfach nur furchtbar." Dendemann weiter: "Seither habe ich alles gemieden, was auch nur entfernt mit Grusel oder Gewalt zu tun hat."