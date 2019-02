Schlecht geschlafen, Stau auf dem Weg zur Arbeit, verpasster Termin und Stress mit dem Partner - wenn's läuft, dann läuft's. Vermutlich kennt jeder von Ihnen Phasen, in denen so gar nichts funktionieren will. Vergessen wird hier häufig, dass es sich dabei an und für sich nur um Lappalien handelt. Wirklich wichtig sind nur wenige Dinge im Leben, wie die Gesundheit.Die Entscheidung fiel uns leicht. Als es Ende 2018 darum ging, welche sozialen Einrichtungen die 13 Niederlassungen und Geschäftsbereiche der Quirin Privatbank finanziell unterstützen möchten, hat das Kapitalmarkteam in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...