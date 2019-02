Der EUR/USD befindet sich auch am europäischen Nachmittag in der Defensive und so notiert er am unteren Ende seiner Tagesrange um 1,1385, wo das 1,5-Wochentief gebildet wurde. Das Paar baut seinen Rückgang aus dem Bereich des 3-Wochenhoch über 1,1500 (letzter Donnerstag) aus und so bleibt der Abwärtsdruck die 4. Sitzung innerhalb der letzten 5 Handelstage ...

