Fast erweckte es den Anschein, als ob der DAX gar nicht mehr vom Fleck kommen würde - sowohl am Freitag als auch zum Wochenstart betrug die Range, in der sich die Kurse bewegten, nicht viel mehr als 100 Punkte. Das änderte sich gestern, indem der Index endlich Gas gab und auf ein neues Jahreshoch bei 11.372 Punkten ausbrach. Damit könnte der erste Schritt für den nächsten Rallyeschub gemacht worden sein, der idealerweise bis an die Nackenlinie der übergeordneten SKS-Formation bei 11.869 Zählern führen sollte. Allerdings gilt es dabei gleichzeitig, die Risiken auf der Unterseite nicht zu unterschätzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...