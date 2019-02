Der norwegische Energieversorger plant, bis 2025 jährlich eine Milliarde Euro in erneuerbare Energien zu investieren. Ziel sind 2000 Megawatt Photovoltaik und 6000 Megawatt Wind.In Kontinentaleuropa will Statkraft seine Geschäfte deutlich ausbauen. Wie der norwegische Energieversorger mitteilt, sieht er dort Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Polen und Spanien als Kernmärkte für die Projektentwicklung. Zudem würden die laufenden Entwicklungsaktivitäten in Irland, Skandinavien und Großbritannien fortgesetzt. Ziel sei, bis 2025 Kapazitäten von zwei Gigawatt Photovoltaik und sechs Gigawatt ...

