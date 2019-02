Zürich - Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt haben sich zur Wochenmitte nach der Vortagesrally zurückgehalten. Der Leitindex SMI markierte am Nachmittag zwar ein neues Jahreshoch, pendelte im Tagesverlauf aber meist um seinen Schlusskurs vom Vortag und beendete den Tag schliesslich gar leicht im Minus. Nach den jüngsten Gewinnen habe der Markt diese erst einmal verdauen müssen, erklärten Händler. Ausserdem habe der Handelsstreit zwischen den USA und China die Anleger nach wie vor vorsichtig gestimmt.

So hatte etwa US-Finanzminister Steven Mnuchin gesagt, vor einer Einigung sei noch viel Arbeit nötig. Zudem nahmen die Sorgen um die weitere konjunkturelle Entwicklung wieder zu. "Es ist bestimmt kein Fehler, einen Teil der jüngsten Gewinne einzustreichen", sagte ein Marktkenner. Kaum Impulse kamen am Berichtstag hierzulande von der laufenden Berichtsaison. Erst am Donnerstag präsentieren mit Zurich und Swisscom wieder zwei grosse Unternehmen ihre Zahlenkränze für das Jahr 2018.

Der Swiss Market Index (SMI) gab bis Handelsende um 0,08 Prozent auf 9'143,00 Punkte nach. Am Nachmittag hatte er bei 9'169,46 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) schloss kaum verändert bei 1'415,70 Punkten und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,03 Prozent auf 10'695,03 Punkte. Von den 30 Top-Werten schlossen 17 im Plus ...

