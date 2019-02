Zürich - Zurich Insurance Group (Zurich) hat heute mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat Michael Halbherr und Barry Stowe zur Wahl in den Verwaltungsrat der Gruppe vorschlagen wird. Die Wahl findet an der Generalversammlung am 3. April 2019 statt.

Michael Halbherr ist als Investor, Verwaltungsratsmitglied und strategischer Berater für junge, aufstrebende Technologieunternehmen tätig. Bis 2014 war er Vizepräsident und CEO des Geschäftsbereichs HERE der Nokia Corporation. Zuvor war er CEO von gate5, einem Startup-Unternehmen im Bereich Mobiltelefonie-Software mit Sitz in Berlin, das er 2006 erfolgreich an Nokia verkauft hatte. Ferner war er in Führungspositionen in verschiedenen Unternehmen tätig, einschliesslich der Boston Consulting Group. Michael Halbherr begann seine berufliche Laufbahn als promovierter Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology und hat einen Master in Elektrotechnik der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.

Zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...