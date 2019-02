Siltronic hat nach dem Hoch im März 2018 einen erheblichen Kursabschlag bekommen. Der Kurs knallte von 160,00 Euro bis auf rund 68,00 Euro am 20. Dezember nach unten in den Keller. Nach dem Tief haben die Bullen Gegenwehr gezeigt. Nach einem kräftigen Kursprung am 21. Dezember ging es weiter bergauf und erst bei 82,50 Euro kam die Aktie leicht ins Strudeln. Danach sehen wir eine Seitwärtsphase und einen Ausbruchsversuch der bei 91,02 Euro abgefangen ...

