Thun - Der Solarzulieferer Meyer Burger verkauft sein Wafer Anlagen- und Servicegeschäft für 50 Millionen Franken in bar an Precision Surfacing Solutions (PSS). Der Preis entspricht etwa dem Jahresumsatz des veräusserten Geschäfts. Die Transaktion soll voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2019 vollzogen sein.

Betroffen von der Transaktion sind 100 Mitarbeitende, die im Bereich Wafertechnologie in Thun und an den relevanten Servicestandorten weltweit tätig sind. Diese würden aber zusammen mit wesentlichen Teilen der Produktionsanlagen von Meyer Burger in Thun zu PSS übergehen, teilte die Gesellschaft am Donnerstag ...

