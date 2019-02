Zürich - Die Jury des «Marketeer of the Year Award» hat die Shortlist für die Auszeichnung veröffentlicht, die am 26. Februar 2019 zum zweiten Mal in Zürich verliehen wird. Nominiert sind:

David Allemann, Mitgründer von On Roland Brack, Gründer und Verwaltungsratspräsident von BRACK.CH Bea Knecht, Gründerin und Verwaltungsratspräsidentin von Zattoo

Alle drei Top-Unternehmer werden im Rahmen eines feierlichen Anlasses im Restaurant Razzia, Zürich, geehrt und einer der drei Nominierten wird an diesem Abend als «Marketeer of the Year» ausgezeichnet. Der Preis widmet sich Menschen, die mit ihrem Unternehmen brillante Erfolgsgeschichten schreiben, mit Kreativität Chancen nutzen, mit Mut neue Wege beschreiten und bahnbrechende Ideen im digitalen Zeitalter umsetzen.

Die Jury begründet die Nominierungen im Einzelnen wie folgt:

David Allemann - Gemeinsam mit zwei Freunden gründete der ehemalige Werber und Marketingspezialist David Allemann 2010 das Sportunternehmen On mit dem Ziel, von der Schweiz aus den Laufschuhmarkt zu revolutionieren. Die drei Gründer wurden anfangs belächelt, liessen sich aber nicht beirren. Sie stellten eine radikal neue und patentierte Sohlentechnologie für Laufschuhe vor. Prototypen aus zerschnittenen Gartenschläuchen hatten Pate gestanden. Im Fokus stand dabei «leichter und mit mehr Spass zu laufen». Die Basis für die schnelle weltweite Expansion von On legte David Allemann mit einer einzigartigen Design-Identität der Marke und mit einem modernen Marketing, das den klassischen Marketingansatz auf den Kopf stellt. Der Erfolg gibt ihm recht: mittlerweile sind weltweit mehr als 5 Millionen Fans in On Schuhen unterwegs. 100 Olympia-Athleten testeten an der Olympiade in Rio einen noch geheimen On-Schuh und die Schweizer Triathletin Nicola Spirig gewann für ...

