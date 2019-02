Precision Surfacing Solutions erwirbt die wesentliche Teile der Produktionsanlagen sowie 100 Mitarbeiter, die im Bereich Wafertechnologie in Thun und den Servicestandorten weltweit arbeiten. Meyer Burger will sich verstärkt auf Photovoltaik-Zellbeschichtungs- und Verbindungstechnologien konzentrieren.Die Meyer Burger Technology AG verkauft ihr Wafer-Anlagen- und Servicegeschäft für Photovoltaik- und Spezialmaterialien an Precision Surfacing Solutions (PSS). Der vereinbarte Kaufpreis liege bei 50 Millionen Schweizer Franken (knapp 44 Millionen Euro), teilte der Schweizer Photovoltaik-Anlagenbauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...