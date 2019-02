Kaum ein Wert hat zuletzt so hohe Wellen geschlagen wie Wirecard. Wobei das mit den Wellen schon beinahe wörtlich zu nehmen ist, die beiden heftigen Verkaufswellen in der vergangenen Woche haben so manche Long-Position nämlich einfach weggespült. Zahlenbasiert und damit ziemlich nüchtern formuliert ist aus einer vormaligen 2019er-Performance (Open am 02. Januar bei 133 Euro) von +28,4% eine Nullnummer geworden. Wobei die Verluste zwischenzeitlich über 40% betrugen. Die technische Gegenreaktion hat die Aktie mittlerweile zwar wieder zurück auf Los getragen, doch damit ist noch nichts gewonnen: ...

