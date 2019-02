Bern - Startup-Unternehmen und innovative KMU in der Schweiz sollen mit Mitteln aus einem speziellen Fonds gefördert werden. Der von der Stiftung Swiss Entrepreneurs Foundation (SwissEF) geschaffene Fonds will bis zu 500 Millionen Franken in innovative Unternehmen mit Wachstumspotenzial investieren.

Der "Swiss Entrepreneurs Fund" ist von der SwissEF gemeinsam mit dem Versicherer Mobiliar und den Grossbanken UBS und Credit Suisse lanciert worden, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Erste Kapitalgeberin ist die Mobiliar, die sich mit 100 Millionen Franken beteiligt.

Ein Fall für institutionelle Anleger?

Die Finanzmarktaufsicht Finma hat den Fonds Ende Januar bewilligt. Damit könne der Fonds über die nächsten Monate auf die Zielgrösse von 500 Millionen Franken geäufnet werden. Als weitere Investoren in den Fonds erhoffen sich die Initianten nun institutionelle Anleger wie Pensionskassen, vermögende Privatpersonen und Family Offices.

Der Fonds will direkt, aber auch via Drittfonds in innovative Unternehmen mit Wachstumspotenzial investieren. Die Mehrheit der Investitionen soll dabei in Firmen erfolgen, die ihren Hauptsitz oder einen "signifikanten Anteil ihrer Wertschöpfung" in der ...

