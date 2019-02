Roskilde - Der dänische Logistikkonzern DSV will derzeit keine weiteren Kommentare zu seinem Angebot für den Schweizer Konkurrenten Panalpina abgeben. "Die Mitte Januar veröffentlichte Offerte für Panalpina ist ein substantieller Schritt für DSV", sagte Konzernchef Jens Bjørn Andersen an einem Conference Call für Investoren im Rahmen der DSV-Jahreszahlen am Donnerstag.

"Zum jetzigen Zeitpunkt geben wir aber keine weiteren Kommentare dazu ab. Und ich wiederhole: keine weiteren Kommentare", sagte Andersen sehr bestimmt.

Auf eine entsprechende Frage sagte er ausserdem noch, dass er das Angebot für Panalpina nicht als "feindliche Offerte" betrachte, ohne das allerdings klar auszuführen. DSV hatte im vergangenen Oktober bereits ein Angebot für die ebenfalls an der Schweizer Börse kotierte Ceva Logistics gestartet, war damit aber gescheitert.

Markt extrem fragmentiert

Am Morgen hatte DSV gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters noch betont, dass das Panalpina-Angebot für alle Beteiligten attraktiv sei und eine deutlich stärkere Firma schaffen könne. Man konzentriere sich voll darauf, den Deal durchzubringen.

Hintergrund für die Kaufabsichten von ...

