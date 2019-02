Der USD/JPY zog sich von seinem Spike aus dem Bereich knapp über 110,00 zurück und so wurde das neue Tagestief in der vergangenen Stunde um 109,60 gebildet. Das Paar kämpft weiterhin mit der psychologischen Marke, während die globale Risikoaversion den sicheren Hafen des JPY unterstützt, was zu einem Abwärtsdruck des Majors führt. Die Risikoaversion ...

