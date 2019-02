Zürich - An der vom 19. - 21. Februar in Berlin stattfindenden Messe "CallCenterWorld 2019" wird Spitch Lösungen und praktische Erfahrungen im Bereich der Spracherkennung mittels künstlicher Intelligenz für Contact Center präsentieren.

Mit der erneuten Teilnahme an der internationalen Fachmesse will Spitch ein weiteres starkes Zeichen in Deutschland setzen um in diesem wichtigen Markt an die Erfolge in der Schweiz anzuknüpfen. Die Messebesucher werden am Stand von Spitch KI-Sprachlösungen kennenlernen und sich über reale Anwendungsfälle und Spitch-Best Practices bei der Implementierung von Sprachsystemen in Contact Centern auf der ganzen Welt informieren können.

Während der Messe wird zudem Georg Theunissen, Director Sales & Consultancy DACH, einen Vortrag über "KI Spracherkennungen in der Anwendung sowie Implementierungsbeispiele mit klarem ROI" ...

