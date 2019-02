Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit deutlichen Verlusten beendet. Nach anfänglich mehr oder weniger gehaltenen Kursen schwächte sich der SMI als wichtigster Schweizer Indikator im Verlauf des Tages immer mehr ab und schloss auf Tagestief. Die Jahreszahlen von Swisscom und Zurich wurden vom Markt unterschiedlich aufgenommen. Die Stimmung habe sich angesichts mehrheitlich enttäuschender Konjunkturzahlen, unterschiedlicher Firmenergebnisse und fallender Börsen im Ausland wieder verdüstert, hiess es im Handel.

"Die Investoren sind wieder vorsichtiger geworden und neigen nach den grossen Avancen im Januar zu Gewinnmitnahmen", meinte ein Händler. Vor allem Konjunktursorgen belasteten die Stimmung. So revidierte etwa die EU-Kommission ihren Konjunkturausblick für die Eurozone am Donnerstag drastisch nach unten. "Der Handelskonflikt, Brexit und die Chinaschwäche entfalten vermehrt ihre Wirkung auf die Realwirtschaft und verunsichern damit Unternehmen und Anleger", so der Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) notierte zum Handelsschluss 1,17 Prozent tiefer bei 9'036,90 Punkten, gegenüber dem Tageshoch um 11 Uhr büsste er damit fast 120 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 1,44 Prozent auf 1'395,37 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,15 Prozent auf 10'571,75 Zähler nach. Von den 30 Top-Werten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...