Am Mittwoch, dem 6. Februar 2019, waren die Besucher der Fruit Logistica überrascht, als zwei auffällig gekleidete Clowns in den Berliner Messehallen auftauchten. Es handelte sich um zwei rotnasige Klinikclowns. Sie kamen zur weltweit größten Obst- und Gemüsemesse in Berlin, um die Zusammenarbeit zwischen dem Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland und der...

