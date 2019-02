Die Kampagne "Quality is here" der Vereinigung von Erzeugern und Exporteuren preist die Nachhaltigkeit, das Aroma und die Qualität der Produktionen aus Murcia an. Unter diesem Slogan wurde das Obst- und Gemüseangebot von den Unternehmen von Proexport auf der Fruit Logistica 2019 präsentiert. Das Angebot hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen und...

