Am 08.01. hatten wir im Express-Service auf eine mögliche Trading-Chance mit Cyan hingewiesen und in unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir einen Einstiegskurs ab 27,50 Euro genannt. Der Artikel hatte den Titel: "Cyan: Kommt der Ausbruch?" Am 21.01. hatten wir nachgefasst und konnten bereits einen Treffer melden. Der Titel dieses Artikels war: "Cyan: Starker Kursanstieg mit möglichem Kursziel 47,00 Euro?" In unserer Stellungnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...