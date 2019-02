Es ist die größte Produktionsstätte für geschindelte Solarzellen in der westlichen Hemisphäre mit 220 Megawatt Jahreskapazität. Die Fabrik ist zugleich die erste von insgesamt fünf Werken in den USA, die ihre Produktion in diesem Jahr aufnehmen sollen.von pv magazine USA Vier Monate nach dem Erwerb der ehemaligen Solarworld Americas-Produktionsstätte in Hillsboro im US-Bundesstaat Oregon hat Sunpower die Fabrik mit einer jährlichen Produktionskapazität von 220 Megawatt in Betrieb genommen. Der US-Photovoltaik-Hersteller hat mit der Produktion seiner neuartigen Solarmodule der P-Serie begonnen. ...

