Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt haben sich am Freitag die Kurse in engen Spannen bewegt. Bis am späten Vormittag setzt sich allerdings ein zunehmend schwächerer Trend durch. Wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren würden sich die Anleger vor dem Wochenende keinen unnötigen Risiken aussetzen, sagen Händler. "Die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...