Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben sich am Freitag die Kurse in engen Spannen bewegt. Bis am späten Vormittag setzt sich allerdings ein zunehmend schwächerer Trend durch. Wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren würden sich die Anleger vor dem Wochenende keinen unnötigen Risiken aussetzen, sagen Händler. "Die Investoren sind ein wenig nervös. Sie fürchten, dass der Handelsstreit der USA mit China und der Brexit die schwächelnde Wirtschaft weiter bremsen."

Die Konjunktursorgen nehmen zu, weil sich enttäuschende Konjunkturzahlen in Europa häufen. Weltkonjunktur und handelspolitische Unsicherheiten haben 2018 beim deutschen Maschinenbau Bremsspuren hinterlassen. Vor allem zum Jahresende lief es in der exportorientierten deutschen Schlüsselindustrie schlechter als erwartet und Italien ist im Dezember die Industrieproduktion zum vierten Mal in Folge geschrumpft.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.10 Uhr 0,18 Prozent tiefer bei 9'019,30 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,29 Prozent auf 1'391,37 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,21 Prozent auf 10'549,05. Von den 30 Top-Werten stehen acht im Plus.

Zu den Gewinnern unter den Bluechips zählen die Aktien von des Telekomkonzerns Swisscom (+0,5%) und des am breiten Markt gehandelten ...

