"Aller guten Dingen sind drei", sagt man - aller schlechten anscheinend aber auch, denn nach dem dritten Negativ-Bericht der Financial Times innerhalb gut einer Woche kam es gestern zum dritten Flashcrash in der Wirecard-Aktie. Dabei sackten die Papiere erneut an die wichtige 100er-Marke zurück, die sich auch diesmal als stabile Haltezone erwies. Aus charttechnischer Sicht wird damit die nächste Gegenbewegung greifbar, die wieder bis an/in die Seitwärtsrange zwischen 130 und 140/145 Euro führen könnte. Dafür spricht auch das Volumenhistogramm, das wir heute extra noch einmal mitgebracht und in der Chartanalyse eingebaut haben. Mehr dazu im aktuellen Video. ...

