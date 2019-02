Audax Renovables hat mit Welink eine Vereinbarung getroffen, nach der das spanische Unternehmen - für 20 Jahre zum Festpreis - den Solarstrom von Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 708 Megawatt kaufen wird. Welink wird die Photovoltaik-Projekte in Spanien und Portugal entwickeln und der deutsche Konzern Allianz wird sie nach Fertigstellung kaufen.von pv magazine Spanien Nachdem das spanische Unternehmen Audax Renovables bereits am Dienstag die Unterzeichnung eines 20-jährigen Stromabnahmevertrags (PPA) für die 46-Megawatt-Photovoltaik-Projekt "Ourika" in Portugal mit der irischen ...

