In Kooperation mit der Energieagentur Nordrhein Westfalen (NRW) bietet der TÜV Rheinland in Köln ein Forum, auf dem die neuesten Entwicklungen in der Modul- und Komponententechnologie im Mittelpunkt stehen. Den Rahmen dafür bildet die zweitägige Konferenz "PV Module Forum 2019" Mitte Februar. Wie der TÜV Rheinland mitteilte, werden dort internationale Experten referieren und diskutieren zu Fragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...